Neuvottelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta taukosivat Yhdysvaltojen ja Israelin hyökättyä Iraniin.

Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajien on määrä jatkaa tänään Washingtonissa keskusteluja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi. Asiasta kertoi torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.



Kyseessä ovat ensimmäiset maiden väliset neuvottelut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.



Zelenskyi sanoi perjantaina, että Ukrainan neuvottelijat hakevat tapaamisesta selvyyttä seuraavista kolmikantaneuvotteluista Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kesken.



– Haluamme selkeät päivämäärät – ainakin summittaiset sellaiset, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi arvosteli pakotteiden lieventämistä

Zelenskyin mukaan Ukrainan edustajat aikovat keskustella Washingtonissa myös Yhdysvaltojen päätöksestä lieventää väliaikaisesti venäläistä öljyä koskevia pakotteita.

Zelenskyi nimitti Yhdysvaltojen päätöstä vaaralliseksi.



Yhdysvallat myönsi viime viikolla energiamarkkinoiden vakauttamiseksi väliaikaisen ja rajoitetun luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita, mikä on lievennys Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin.

Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat käytännössä pysäyttäneet öljykuljetukset Hormuzinsalmen kautta.



Aiemmin viime viikolla Yhdysvaltojen neuvottelijat tapasivat Floridassa Venäjän presidentin erityislähettilään. ja Putin myös keskustelivat viime viikolla puhelimessa.