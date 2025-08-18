Törkeästä rattijuopumuksesta tuomittu pelaa jatkossakin Loimaan Bisonsissa

Miesten Korisliigassa pelaava Loimaan Bisons ilmoitti maanantaina Instagramissa, että törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu Tevaun Kokko jatkaa joukkueessa.

Seura kirjoittaa, että Kokon jatkamista joukkueessa on pohdittu perusteellisesti.

– Valmennusjohto on yhdessä joukkueen kapteenin kanssa kuullut joukkueen pelaajistoa ja hallituksen edustajat ovat viikonlopun aikana keskustelleet sekä pelaajan että valmennusjohdon kanssa, julkaisussa sanotaan.

Tulosta liigassa tehnyt kanadansuomalainen Kokko pahoitteli toimintaansa omassa julkaisussaan.

– Otan täyden vastuun teostani, joka tapahtui vapaa-ajalla eikä liity seuraan mitenkään. Hopeareunus asiassa on, ettei onnettomuutta tapahtunut ja kukaan ei loukkaantunut, Kokko kirjoittaa.