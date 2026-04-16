Kahta teini-ikäistä epäillään tuhotyöstä.

Kahta teini-ikäistä poikaa epäillään tuhotyöstä tammikuisessa viljankuivaamopalossa Varsinais-Suomen Aurassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedotteessa.

Palon epäillään levinneen rakennuksen sisällä sytytetystä nuotiosta. Rakennus paloi maan tasalle, ja palosta aiheutui miljoonavahingot. Tekohetkellä 14- ja 15-vuotiaat pojat olivat poliisin mukaan menneet rakennukseen ja sytyttäneet siellä nuotion.

Vanhemman pojan osalta tapaus etenee syyteharkintaan, mutta nuorempi ei ikänsä puolesta ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Molemmat pojat ovat kuitenkin vahingonkorvausvastuussa.