Pelot toteutuivat – suomalaisseurat ahtaassa paikassa: "Haasteiden edessä"

Korisliigan Karhubasket tiedotti keskiviikkona tehneensä vuoden pelaajasopimuksen 24-vuotiaan yhdysvaltalaisen Christian Davisin kanssa. Siirron takana, kuten myös muiden Suomeen tulevien ulkomaalaisurheilijoiden kohdalla on astetta pidempi prosessi. Tämä johtuu viime syksynä voimaan tulleesta ulkomaalaislaista.

Denverissä asuva Davis on pelannut Yhdysvalloissa yliopistokoripalloa. Hän oli viime kaudella joukkueensa aloitusviisikossa kaikissa 37 ottelussa. Peliaikaa tuli 31 minuuttia ottelua kohden ja keskiarvot olivat 10 pistettä, 5,2 levyriä ja 1,9 syöttöä.

Karhubasketin mukaan Davis saaminen joukkueen riveihin on kuitenkin melko pitkä prosessi. Davisille haetaan oleskelulupaa verkossa. Lupaa varten hänen tulee matkustaa Chicagoon tunnistautumista varten. Oleskeluluvan myöntämistä Davis odottelee kotonaan Denverissä ennen kuin voi lentää Suomeen.

MTV Urheilun tavoittama Karhubasketin toiminnanjohtaja Mikko Katajisto selvensi, kuinka siirtoprosessi etenee.

– On seitsemän eri toimipistettä tällaisella firmalla, joka hoitaa tämän tunnistautumisen (oleskelupaikkaa hakevien henkilöiden täytyy käydä tunnistautumassa). Ja nythän on tuuripeliä, että mistä pelaaja tulee. Meidän pelaaja asuu Denverissä, niin lähimmät paikat olivat Chicago, Houston, San Francisco, joihin kaikkiin on 15 tuntia autolla. Me lennätetään kaveri Chicagoon ja hän käy tunnistautumassa. Kun se on tehty, niin hän menee kotiin ja odottaa, että saa oleskelulupakortin ja sitten voi saapua Suomeen, Katajisto kertoo.

– Kyllä tämä menee hyvin, silloin kun on kesäaika, mutta jos kauden aikana tulee vaihtotilanteita, niin kyllä siinä ollaan haasteiden edessä.

Jos sopimus kestäisi alle 90 päivää, niin silloin tilanne olisi eri. Ulkomaalaiset voivat työskennellä Suomessa 90 päivän ajan ilman oleskelulupaa. Nyt kuitenkin sopimuksen ollessa yli 90 päivää, niin urheilijalla täytyy olla itsellään oleskelulupakortti, jotta hän voi päästä maahan.

Kortin saaminen voi Karhubasketin tietojen mukaan kestää pitkään.

– Mitä nyt muiden seurojen kanssa, jotka on näitä jo hoitanut, niin ollaan tuossa aika tiiviisti oltu yhteydessä, niin siellä on muutama seura, joka on ollut heinäkuun alussa asialla jo, mutta ei vieläkään ole tullut korttia. Yksi seura viestitti aamulla, että heillä on kaveri tulossa pelaamaan tänne Suomeen Australiasta. Siellä oli kerrottu, että se on 1-2 kuukautta ennen kuin se kortti tulee. Sen aikaa ne pelaajat on pois rivistä ja sitten kun kaikki on valmiina, niin sitten vasta pääsee hommiin, Katajisto sanoo.

Viime syksynä tuli rohkaisevia esimerkkejä kotimaan palloilusarjoista, että hakemuksia voisi lakimuutoksen jälkeenkin tehdä Suomessa. Suomen Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholmin mukaan tulkintoihin tuli kuitenkin kevään aikana muutos. Syksyllä katsottiin, että olisi liian kohtuutonta toimia siinä tilanteessa siten, että urheilijat passitettaisiin kotimaahan hakemaan oleskelulupaa. Laista oli tiedotettu vain päivää ennen sen voimaantuloa.

– Eihän sitä sanottu, että tällä tavalla mennään, vaan se tuli vähän kuin kokeilun kautta. Laki antaa mahdollisuuden ensimmäisen oleskeluluvan myöntämiseen Suomessa, jos sen katsotaan olevan kohtuutonta ja tässä kohtaa niin tehtiin. Kevään aikana viestit ovat olleet sellaisia, että enää tätä ei katsota kohtuuttomuusperusteena. Laki on ollut lähes vuoden voimassa ja tietoisuus kasvanut, niin nyt se pitää hoitaa, kuten laissa sanotaan, Westerholm sanoo MTV Urheilulle.

Migri eli Maahanmuuttovirasto on nyt järjestänyt tilaisuuksia eri sarjojen ja lajien kanssa. Niissä on käyty tarkemmin ulkomaalaislain toimintaa.

– Tilaisuus oli sinällään hyvä, mutta anti oli jossain määrin masentava, että on todella byrokraattista. Oltaisiin toivottu kuulevamme toisenlaista viestiä, että asiat palautuisivat sellaisiksi, kuin ne olivat vuosi sitten. Sellaista ei ole nyt näköpiirissä. Ollaan yritetty esittää monenlaisia vaihtoehtoja matkan varrella, mutta aina on sanottu, että kun laissa sanotaan näin, Westerholm kertoo.

Karhubasket kertoo, että Davis saapuisi Suomeen elokuussa. On kuitenkin olemassa riski, että tuleminen viivästyy.

– Migrin kanssa tästä pidettiin vähän palaveria ja käytiin hommaa läpi ja kyllä ne sanoivat, että se ottaisi sen kolme viikkoa. Mutta kun on heinäkuun alussa jo tehnyt (hakemuksen) ja nyt on kolme viikkoa mennyt, eikä mitään ole kuulunut, eikä siitä ole tullut edes päätöstä. Sitten kun se päätös tulee, niin kortin postitukseenkin menee jonkin verran aikaa, Katajisto toteaa.

Hakemukset käsitellään Suomessa, joten loma-ajalla voi olla oma vaikutuksensa.

– Olen ajatellut optimistisena kaverina, että elokuussa se voisi nopeutua. Ja eihän se, vaikka sieltä tulisi nyt jenkkilästä joku hitsaaja telakalle töihin, niin sama hommahan silloin, että ei tämä nyt Suomen työmarkkinatilanteen kannalta ole hyvä, kun työvoiman saanti on niin hankalaa. Toki, jos on alle kolmen kuukauden pestejä, niin silloinhan se on helppo ja nopea, mutta jos joku tulee vähän pitemmäksi aikaa, niin aika hankalaa on kyllä, Katajisto sanoo.

– Kyllä tämä vähän hankaloittaa meidän asemaa, mutta tällaista se on, ja näillä mennään, mitä on jaettu, Katajisto päättää.