Finnair joutuu markkinaoikeuteen.

Kuluttaja-asiamies vie lentoyhtiö Finnairin markkinaoikeuteen pitkittyneiden rahanpalautusaikojen takia. Asiasta kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).



Matkustajalla on EU-asetukseen perustuva oikeus lipun takaisinmaksuun seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lentoyhtiö on perunut lennon ja kuluttaja on valinnut lipun hinnan palautuksen uudelleen reitityksen sijasta. Kuluttaja-asiamies katsoo, että määräaika on ehdoton.



Finnairin takaisinmaksuajat ovat kuitenkin KKV:n mukaan venyneet viikoiksi tai pahimmillaan kuukausiksi. Kuluttaja-asiamies vaatii oikeudelta Finnairin menettelyn kieltämistä sakon uhalla.