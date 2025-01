Sara Forsberg uudisti hiustyylinsä uuden vuoden kunniaksi: "Tunnen olevani nyt paljon enemmän oma itseni"

Sara Forsberg uudisti hiustyyliään.

Radiojuontaja ja muusikko Sara Forsberg aloitti uuden vuoden tyylimuutoksella ja vaihtoi hiusväriään. Hän kertoo Instagramiin jakamassaan postauksessa vatvoneensa päätöstään viime vuonna pitkään, kunnes päätti vihdoin repäistä.

Pitkään vaaleaverikkönä viihtynyt juontaja jakoi Instagramiin kuvaparin, jossa hän poseeraa uusilla, tummilla hiuksillaan.

– Viime vuonna pallottelin niin pitkään sen kanssa, palaisinko bruneteksi... Sitten tein sen vihdoin! Tunnen olevani nyt paljon enemmän oma itseni. Hyvää uutta vuotta! Forsberg kirjoittaa englanniksi julkaisussaan.

Forsbergin uusi tyyli näyttää olevan hänen someseuraajiensa mieleen.

– Maailman kaunein, yksi ylistää kommenttikentässä.

– Olet aina ollut upean määritelmä, toinen kommentoi.

– Näytät uskomattomalta, kolmas kehuu.

Viime vuoden maaliskuussa tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Forsberg kuvasi ja julkaisi Youtube-videon, joka muutti hänen elämänsä yhdessä yössä. Kyseessä on What Languages Sound Like To Foreigners, eli Miltä kielet kuulostavat ulkomaalaisille -video, jossa Forsberg imitoi eri kieliä ja sitä, miltä ne kuulostavat kieltä ymmärtämättömien korvaan.

Video alkoi levitä kulovalkean tavoin ja pian Forsberg olikin jo valtavassa pyörityksessä.

– Seuraavaksi olinkin mukana The Ellen DeGeneres Show -ohjelmassa, näyttelin Jackie Chanin elokuvassa, kirjoitin alien-kielen Star Warsiin ja ääninäyttelin Star Trekissä, sain levytyssopimuksen, ostin unelmieni auton, työskentelin tv-juontajana ja löysin todellisen intohimoni laulujen kirjoittamisesta, jonka vuoksi matkustan edelleen ympäri maailmaa tehden sitä, mitä rakastan kaikkein eniten. Se on myös tuonut minut juontamaan yhtä Suomen suosituimmista iltapäiväradio-ohjelmista, johon olen täysin rakastunut, hän kertasi tuolloin Instagramissa.