Radiojuontaja Sara Forsberg suree kuollutta lemmikkiään: "Elämä ilman sinua tuntuu raskaalta"

Julkaistu 24.08.2025 10:55
Sara Forsberg jakoi suru-uutisen sosiaalisen mediaan. 

Radiojuontaja ja muusikko Sara Forsberg menetti rakkaan lemmikin. Tähti julkaisi Instagramissa liudan otoksia, jossa hän on pienen valkoisen koiran kanssa. 

– Olit niin täydellinen. Opetit minulla ehdotonta rakkautta, kärsivällisyyttä ja empatiaa. Lohdutit minua vielä jopa viimeisillä hetkilläsi.

– Elämä ilman sinua tuntuu raskaalta ja sellaiselta, mitä en haluaisi tehdä. 

– Rakastan sinua siihen saakka, kunnes näemme jälleen, Forsberg kirjoittaa. 

Forsberg tuli tunnetuksi 10 vuotta sitten, kun hän kuvasi ja julkaisi Youtube-videon, joka muutti hänen elämänsä yhdessä yössä. Kyseessä on What Languages Sound Like To Foreigners, eli Miltä kielet kuulostavat ulkomaalaisille -video, jossa Forsberg imitoi eri kieliä ja sitä, miltä ne kuulostavat kieltä ymmärtämättömien korvaan.

Hittivideon jälkeen hän on tehnyt uraa muusikkona ja radiojuontajana.

