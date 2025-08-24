Radiojuontaja Sara Forsberg suree kuollutta lemmikkiään: "Elämä ilman sinua tuntuu raskaalta"

Sara Forsberg jakoi suru-uutisen sosiaalisen mediaan.

Radiojuontaja ja muusikko Sara Forsberg menetti rakkaan lemmikin. Tähti julkaisi Instagramissa liudan otoksia, jossa hän on pienen valkoisen koiran kanssa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Olit niin täydellinen. Opetit minulla ehdotonta rakkautta, kärsivällisyyttä ja empatiaa. Lohdutit minua vielä jopa viimeisillä hetkilläsi.

– Elämä ilman sinua tuntuu raskaalta ja sellaiselta, mitä en haluaisi tehdä.

– Rakastan sinua siihen saakka, kunnes näemme jälleen, Forsberg kirjoittaa.

Forsberg tuli tunnetuksi 10 vuotta sitten, kun hän kuvasi ja julkaisi Youtube-videon, joka muutti hänen elämänsä yhdessä yössä. Kyseessä on What Languages Sound Like To Foreigners, eli Miltä kielet kuulostavat ulkomaalaisille -video, jossa Forsberg imitoi eri kieliä ja sitä, miltä ne kuulostavat kieltä ymmärtämättömien korvaan.

Hittivideon jälkeen hän on tehnyt uraa muusikkona ja radiojuontajana.