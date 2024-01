UMK julkaisi artistivihjeitä – näitä nimiä veikataan kilpailijoiksi: "Tämän selvittämisessä ei kauaa mennyt"

Vuoden 2024 Uuden Musiikin Kilpailun artistit julkistetaan keskiviikkona 10. tammikuuta. UMK:n Instagram-tilillä on jo nyt annettu vihiä pian julkistettavista kisaajista.

UMK:n Instagramissa julkaistaan joka päivä yhden kilpailukappaleen artistivihjeet kappaleiden julkaisujärjestyksessä. Perjantaihin 5. tammikuuta mennessä artistivihjeitä on julkaistu kolmesta kappaleesta.

– Pakko tämän on olla Saara Aalto tekemässä paluun. I ain't scared no more oli hänen euroviisubiisissään, yksi kirjoittaa.