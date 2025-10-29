Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Ismo polttaa kätensä kuumaan pullapeltiin, ja Kalle ehdottaa tälle sairauslomaa.
Noel irtisanoutuu Aaron edustamisesta. Aaro raivostuu ja alkaa vaistomaisesti suunnitella pahoja.
Henrik vakuuttaa Akille, ettei Kerttu tule heidän suunnitelmiensa tielle.
Kristian salakuuntelee kahvilaan tulevia Lindaa ja Tatua. Myöhemmin hän tekee Akille paljastuksen.
Kallea ahdistaa, kun Tatu ei ole vastannut hänelle. Hän avautuu asiasta Iisalle. Iisan sanat ahdistavat Kallea entisestään.
Eva huojentuu, kun Kristian lupaa esittää hänen puolisoaan oikeudenkäyntiä varten.
Joanna kertoo Lindalle yrittävänsä voittaa Kikan luottamuksen kaikin keinoin. Hän päättää ottaa viimeisenkin konstin käyttöön.
Nuoret innostuvat, kun Magnus ilmoittaa tuovansa Väyrysen näytille. Matias ahdistuu, kun muut toivovat hänen tuovan Matildan näytille.