Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Henrik tunnustaa Akille, että kävi Cindyn luona Sampon kanssa.
Lähtöä tekevä Erika vannottaa Henrikiä pysymään kuivilla ja myös pitämään Verttiä silmällä.
Daniela ja Noel valehtelevat toisilleen, etteivät ole kertoneet raskaudesta vielä kenellekään. Uutinen lähtee kuitenkin leviämään nopeasti.
Jiri hämmästyy, kun Alex tulee yllättäen pääkonttorille.
Daniela vie pyyhkeitä majatalon asiakkaan huoneeseen ja kohtaa tuntemattoman alastoman miehen.
Ismo sopii Kallelta salaa Iisan kanssa treffit.
Aki pettyy, kun Marianna haluaa vielä miettiä, että palkkaako hänet takasin Mooseen. Linda saa idean ja järjestää tapaamisen.
Ismo ja Iisa ovat yllättyneitä, että Aaro on pannut kauppansa myyntiin.
Sampo julistaa majatalon menevän remonttiin.
Marianna kertoo Aarolle Akin pelotelleen häntä useampaan otteeseen. Aaro alkaa pitää Akia hirviönä.