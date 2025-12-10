Juuri nyt Avaa

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Henrik tunnustaa Akille, että kävi Cindyn luona Sampon kanssa.

Lähtöä tekevä Erika vannottaa Henrikiä pysymään kuivilla ja myös pitämään Verttiä silmällä.

Daniela ja Noel valehtelevat toisilleen, etteivät ole kertoneet raskaudesta vielä kenellekään. Uutinen lähtee kuitenkin leviämään nopeasti.