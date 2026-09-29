Salkkareiden erikoisjaksossa Elina Taalasmaa löytyi kuolleena.
Salatut elämät -sarjan odotettu 5000. jakso nähtiin Maikkarilla 29. syyskuuta.
5000. jaksossa myrsky ripottelee Helsinkiä. Sähkökatkoksen aikana Pihlajakadun asukkaat haistoivat palaneen käryä ja lähtivät etsimään tähän syytä. Jaksossa avattiin Liljan ovi, jonka takaa paljastuu asioista kaiken tietävä Hilja.
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Aki ja Linda tekevät löydön.
Lopulta aukesi Aureen ovi, jonka takaa pihlajakatulaiset tekivät järkyttyvän löydön. Huoneen pakastimesta löytyi Elina Taalasmaa kuolleena.
Karmiva löytö järkytti Pihlajakadulla.
Rooliin palannut kertoo olleensa yllättynyt, kun luki ensimmäisen kerran Elinan kohtalosta. Hän muistelee tuntemuksia, joita kävi läpi käsikirjoitusta lukiessaan.