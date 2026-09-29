Pete Lattu nousi hetkessä koko kansan tietoisuuteen vuonna 1999.

Pete Lattu nähtiin Salatut elämät -sarjassa jo sen ensimmäisissä jaksoissa Kalle Laitelana. Lattu oli vasta 18-vuotias, kun sarja saavutti supersuosion.

– Se suosio varmasti yllätti ihan kaikki, niin näyttelijät kuin tuotannon ja ylipäänsä koko Suomen kansan. Se kasvoi ilmiöksi välittömästi.

– Tuntui, että yhtäkkiä aivan kaikki tunnistaa joka paikassa. Se alkoi olla kohtuullisen ahdistavaa jossain vaiheessa. Mutta luojan kiitos siitä nyt on päästy eroon, että nyt olen niin vanha, niin ketähän ei kiinnosta sillä lailla onneksi enää mikään, Lattu muistelee.

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Pete Lattu näyttelee Salatut elämät -sarjassa Kalle Laitelaa.All Over Press

Lattu myös muisteli Salkkareiden alkuaikojen fanittamista. Hän kertoi tuolloin asuneensa yläasteen vieressä, ensimmäisessä kerroksessa niin, että hänen ikkunansa oli katutasossa.