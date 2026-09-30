Salatut elämät -sarjan juonipaljastukset on julkaistu.
Salatut elämät -sarja jatkuu jälleen jännittävin juonikuvion. Kari esittää haluavansa solmia sovun Noelin kanssa. Noel ja Daniela saapuvat Karin luokse, kun samaan aikaan Aki hiipii Axelssonien asuntoon.
Aslan onnistuu painimaan Johannekselta varastetut kaljat takaisin.
Jutta yrittää pyytää Kallelta Ollille lausuntoa ajokoulua varten ilman testejä.
Poliisi kuulustelee itsevarman, syyttömyyttään vakuuttavan Noelia.
Jiri antaa Kristianin ymmärtää, että Jenna on tämän kanssa vain siksi, koska Jiri lähti Kanadaan. Myöhemmin Jenna ihmettelee Kristianin kylmyyttä häntä kohtaan.