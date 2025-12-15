Salkkarit-joulukalenterin 15. luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti.
Viidennessätoista luukussa 15. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4743.
Lue myös: Salkkarit-hahmo huolestuu poisleikatussa kohtauksessa mokastaan: "Saan potkut"
Kohtauksessa Linda ja Aki viettävät piknikkiä sisällä.
– Kuka oikeasti haluaa mennä ulos? Räntäsadetta, ikäviä ihmisiä. Täällä me voidaan olla ihan kahdestaan, Aki selittää rakkaalleen.
Mitä oikein tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!