Salkkarit-joulukalenterin 10. luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.
Kymmenennessä luukussa 10. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4724. Kohtauksessa Pihlajakatulaiset saapuvat oikeuteen.
Hissioikeudenkäynti on alkamassa.
– Olisitte hankkineet edes kunnon asianajan, Noel kuittailee Jutalle, Lasselle ja Ismolle.
– Monika suositteli häntä, Jutta vastaa.
Noel ehdottaa, että farssi lopetetaan.
– Minulla olisi muutakin tekemistä kuin nöyryyttä teitä, hän perustelee.