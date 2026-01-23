Sloveniassa vikkelät varkaat onnistuivat anastamaan 400 kiloa salamilihaa perheyrityksen kylmävarastosta.

Poliisi tutkii erikoista lihavarkautta Sloveniassa. Varkaus tapahtui Dolenje Gradiščen kylässä tammikuun alkupuolella.

Tuntemattomat henkilöt murtautuivat metallista tankoa käyttäen perheyrityksen kylmävarastoon. Vain varastossa ollut salami kelpasi voroille, muut tuotteet saivat jäädä rauhaan. Rosvot olivat sangen vikkeliä: koko 400 kilon salamiröykkiön anastaminen kesti vain parikymmentä minuuttia. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Varaston omistajan poika kertoo, että varkaat tuhosivat käytännössä koko vuoden uurastuksen. Hän kertoo isänsä ruokkivan possuja koko vuoden. Perheellä ei ole omaa maata, joten he ruokkivat possuja hankkimallaan rehulla. Pojan mukaan varkaudesta koitunut rahallinen vahinko on ainakin 5 000 euroa.

– Sitä raataa töitä koko vuoden, ja sitten käteen ei jää mitään. Myös äitini kova työnteko, kaikki (meni), poika kertoo.

Perhe on voittanut useita palkintoja herkullisesta salamistaan. Varkaat onnistuivat toimimaan niin huomaamattomasti, että perhe ei kuullut murtautumista, vaikka he olivat samalla kiinteistöllä tekoaikaan.

Kylän asukkaat valittavat, että heillä ei ole enää samaa turvallisuuden tunnetta kuin ennen, sillä varkauksien määrä on kasvanut alueella viime vuosina.

Alueella asuva toinen salamintuottaja jakaa huolen.

– Kuka ei olisi huolissaan. Teet koko talven töitä, investoit melkoisesti rahaa, ostat sikoja ja kasvatat niitä viisi tai kuusi kappaletta, sitten yhdessä yössä kaikki katoaa.



