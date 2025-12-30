Somevaikuttaja Kira Lindbohm ja jääkiekkoilija Petteri Lindbohm tapasivat toisensa seitsemän vuotta sitten.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2025.

Somevaikuttaja Kira Lindbohm on ollut vuodesta 2023 asti naimisissa jääkiekkoilija Petteri Lindbohmin kanssa, ja heillä on kaksi pientä lasta.

Pariskunta tapasi toisensa seitsemän vuotta sitten, kun Kira oli 31-vuotias ja Petteri 24. Kira myötää ihastuneensa heti, mutta häntä mietitytti ikäero.

– Ihastuin heti, mutta samalla ajattelin, ettei siitä vois koskaan tulla mitään, koska meillä oli niin iso ikäero. Tai ehkä enemmänkin sen takia, että toivoin jo lähitulevaisuudelta vakavampaa parisuhdetta ja perhettä, enkä ajatellut, että se ”nuorempi lätkäjätkä” olisi valmis kaikkeen siihen, mitä jo toivoin, Kira aloittaa kirjoituksen Instagram-tilillään.

