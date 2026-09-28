Suomen miesten jalkapallomaajoukkue isännöi tiistaina Valko-Venäjää Kansojen liigan ottelussa. Ottelupäivää edeltävänä aamuna Helsingin olympiastadionin ympärille on ilmestynyt lukuisia Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukashenkan vastaisia protesteja.

Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjää yli neljä vuotta jatkuneessa hyökkäyssodassa Ukrainaan. Suomi on vastustanut Venäjän ja Valko-Venäjän mukanaoloa kansainvälisessä jalkapallossa aina sodan käynnistymisestä lähtien, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa antavat Valko-Venäjän maajoukkueiden osallistua kansainvälisiin turnauksiin.

Suomen kannattajaryhmä Zenican Veteraanit on tehnyt kantansa selväksi ennen tiistain ottelua sosiaalisen median kanavillaan.

– Diktaattori Aljaksandr Lukashenkan laitonta, omia kansalaisiaan sortavaa ja Venäjän hyökkäyssotaa tukevaa regiimiä edustavan Valko-Venäjän maajoukkueen ei tulisi olla mukana kansainvälisissä peleissä, eikä tiistain Suomi-Valko-Venäjä-ottelua pitäisi siten pelata lainkaan.

Helsingin olympiastadionin ympärillä oleviin roskiksiin ja katulamppuihin on teipattu näyttäviä kannanottoja.

Kuvan vasemmassa julisteessa on sanat tunnetulle, ukrainalaisten jalkapallofanien tekemälle kappaleelle, jossa solvataan Vladimir Putinia. "H'uilo" tarkoittaa suomeksi mulkkua tai kusipäätä.

Lausunnossaan kannattajayhdistys kutsuu Uefan päätöstä "selkärangattomaksi". Zenican Veteraanit sano, että koska Huuhkajat on päätöksen vuoksi pakotettu pelaamaan ottelunsa Valko-Venäjää vastaan, on sen pelaaminen kotiyleisön edessä oikea päätös.

– SMJK (Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry) ja Zenican veteraanit toivovat kaikkien löytävän tiistaina olympiastadionille, jotta saisimme yhteisen ja oikeudenmukaisen suomalaisen äänemme mahdollisimman kovasti kuuluviin.

Julisteita on teipattu myös Suomen Palloliiton toimiston sisäänkäynnin viereen.

Kannattajayhdistys Zenican Veteraanit tekee selväksi, mitä se ajattelee Lukashenkasta ja Putinista.

Tuenosoitus Valko-Venäjän kansalle

Suomen Palloliitto on kertonut lahjoittavansa Valko-Venäjää vastaan pelatun ottelun nettotuotot Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle.

Zenican Veteraanit kertoo seisovansa myös Valko-Venäjän kansan rinnalla. Se haluaa osoittaa tukensa Valko-Venäjän demokratialiikkeelle ja kansalaisyhteiskunnalle.

– Lukashenkan tyrannia ei ole ikuinen ja Valko-Venäjän kansa ansaitsee valoisamman tulevaisuuden, jossa heillä on oikeus päättää omista asioistaan.

– Vuonna 2020 varastettujen vaalien jälkeen satojatuhansia valkovenäläisiä lähti kaduille vastustamaan diktatuuria. Maan hallinto tukahdutti mielenosoitukset väkivalloin. Ihmisiä pahoinpideltiin, kidutettiin ja vangittiin. Tuhansien elämä tuhoutui ja kymmenet tuhannet joutuivat pakenemaan kotimaastaan. Satoja ihmisiä on edelleen vangittuina.

Valko-Venäjän itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa kutsutaan julisteissa "ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tekijäksi".

Kannattayhdistys kerää kampanjallaan rahaa BYSOLille, joka on valkovenäläinen solidaarisuusrahasto. Sen kerrotaan tarjoavan suoraa taloudellista tukea poliittisista vainoista kärsineille.

– Poliittisille vangeille ja heidän perheilleen, mielipiteidensä vuoksi työpaikkansa menettäneille sekä ihmisille, jotka tarvitsevat asianajajaa, terveydenhoitoa tai mahdollisuuden lähteä maasta.

Zenican Veteraanit kannustavat suomalaisia jalkapallofaneja osallistumaan BYSOLin avaamaan ”Finland supports the people of Belarus” -kampanjaan.

Suomen ja Valko-Venäjän välinen Kansojen liigan C-liigan ottelu pelataan tiistaina Helsingin olympiastadionilla kello 19.

Huuhkajat tyrmäsi ensimmäisessä lohko-ottelussaan San Marinon vieraissa maalein 7–0. Valko-Venäjä kärsi puolestaan 0–2-tappion Albanialle.