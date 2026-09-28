Kap Verden maalivahti Vozinha nousi hetkessä tuntemattomuudesta sankariksi jalkapallon MM-kisoissa. Hän puhuu karusti julkisuuden varjopuolista.

Piskuinen 500 000 asukkaan saarivaltio Kap Verde pelasi kesällä ensimmäistä kertaa historiassaan jalkapallon MM-kilpailuissa ja eteni heti kolmella tasapelillä sensaatiomaisesti pudotuspeleihin.

40-vuotiaasta maalivahdista Josimar José Évora Diasista eli Vozinhasta tuli torjunnoillaan välittömästi Kap Verden sankari. Maailmanmestariksi edennyt Espanja ei onnistunut ohittamaan häntä avauspelissä kertaakaan, vaan joutui tyytymään 0–0-tasapeliin.

Ennen tuota koitosta Vozinhalla oli Instagramissa 56 000 seuraajaa. Matsin päättyessä miljoonan raja oli jo paukahtanut rikki, ja vyöry vain jatkui.

Silmänräpäyksessä kuuluisaksi ponnahtanut Vozinha ja Kap Verden jalkapalloliitto päättivät kutsua maalivahdin entisen managerin hallinnoimaan tilannetta. Vozinha päätti myös kytkeä Instagramista ilmoitukset pois päältä.

Nyt kulttipelaajalla on jo yli 28 miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Hän sanoo, että monet haluavat kuuluisiksi, mutta näkevät vain myönteisiä puolia. Suosio on tuntunut arjessa – myös karulla tavalla.

– Olen menettänyt rauhan ja tyyneyden. Minulla ei ole enää yksityisyyttä, tai ei ainakaan siinä määrin kuin ennen. Kun menen ulos ja ravintolaan, aina joku haluaa ottaa yhteiskuvan tai pyytää nimikirjoitustani. Tai mikä pahempaa, joku kuvaa minua. Se on muuttunut elämässäni suurimmin, enkä usko voivani tehdä asialle mitään, Vozinha pui The Observerille.

– Suoraan sanottuna: jos saisin valita nykyisen elämäni ja aiemman elämäni välillä, valitsisin aiemman,

"Yhteinen ponnistus"

Vozinha on toki saanut esimerksi taloudellisia ansaintamahdollisuuksia. Monet yritykset ja brändit ovat halunneet ryhtyä yhteistyöhön sankarimaalivahdin kanssa.