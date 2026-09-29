Valko-Venäjän entinen pelaaja jakoi ajatuksiaan Helsingissä pelattavasta Kansojen liigan ottelusta Suomea vastaan.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään tiistaina Valko-Venäjän närkästystäkin herättäneessä Kansojen liigan ottelussa. Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan tukeva Valko-Venäjä pelaa nyt ensimmäisen kerran Suomessa kyseisen sodan aikana, ja moni kokee, ettei sitä tulisi hyväksyä.

Valko-Venäjän maajoukkueen entinen pelaaja Vital Kutuzau nosti itse esiin peillistä huolta. Suomi avasi Kansojen liigan C-liigan lohkon 7–0-vierasvoitolla lilliputti San Marinosta, kun taas Valko-Venäjä hävisi 0–2 Albanian vieraana.

– Suomen kohtaaminen pelottaa hiukan, hehän tekivät omassa ottelussaan seitsemän maalia. Tässä ottelussa voi piillä ansa. Meidän täytyy olla valmiina, mutta en tiedä, riittääkö se. Suomella oli meitä helpompi ottelu, koska he eivät joutuneet käyttämään yhtä paljon henkistä energiaa. Lisäksi he pelaavat kotona. Tästä tulee Suomelle tärkeä ottelu, joka määrittää, kuka nousee sarjataulukon kärkeen, Kutuzau sanaili Tribuna.comin mukaan.

52 A-maaottelun mies myös tuumi, että on vaikea sanoa, miten suuri suosikki Huuhkajat on lohkossa.

– Se ei ole joukkue, jota seuraamme jatkuvasti, joten toivon, että valmennusjohto tekee perusteellisen työn ja valmistaa pelaajat tätä maajoukkuetta varten. Meidän on aika alkaa voittaa kilpailullisia otteluita.

Matsi käynnistyy Helsingin Olympiastadionilla kello 19.