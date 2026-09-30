Valko-Venäjän jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja suorastaan lyttäsi Suomen.

Suomi ja Valko-Venäjä päätyivät 0–0-tasapeliin tiistaina Helsingissä kohutusti pelatussa miesten Kansojen liigan C-liigan jalkapallo-ottelussa.

Lähempänä voittoa oli Valko-Venäjä, jolta hylättiin kaksi maalia paitsioina varsin ponnetonta Suomea vastaan.

Valko-Venäjän päävalmentajana 2003–05 toiminut Anatoli Baidatšnyi ei säästellyt sanoissaan. Venäläismies arvioi Valko-Venäjän pelanneen Huuhkajia paremmin ja lisäsi vielä höökiä.

– Suomi on nykyään aivan karsea. Muistan, että heillä oli kelpo maajoukkue silloin, kun Jari Litmanen pelasi. Nyt se on kamalaa katsottavaa. Ottelu osoitti selvästi, että taistelu ykkössijasta käydään Albanian ja Valko-Venäjän välillä, Baidatšnyi laukoi Betting Insiderille C-lohkoon viitaten.

Baidatšnyi koki myös Tribuna.comin julkaisemassa haastattelussa, että Aleksandr Seljavan maalin Huuhkajia vastaan olisi pitänyt jäädä voimaan.

– Mikä syy sen hylkäämiseen oli? Sen tietää luultavasti vain erotuomari.

Baidatšnyi analysoi Valko-Venäjän olevan menossa eteenpäin. Hän sanoi uskovansa, että maan nykyinen päävalmentaja Viktor Gontšarenko "osaa rakentaa prosessin niin, että kaikki ratkeaa Albaniaa vastaan pelattavassa toisessa ottelussa".

– Tämä tietysti sillä oletuksella, että emme luojan tähden pelaa taas tasan suomalaisten kanssa.