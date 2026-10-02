Kolmensadan ihmismäisen robotin joukko viihdyttää nyt ihmisiä Kiinassa. Asiasta uutisoi KameraOne. Katso video yltä!
Tiettävästi ensimmäinen laaja robottiteemapuisto avautui tällä viikolla Kiinan Guangdongissa.
Teemapuistossa toimii 300 humanoidia. Roboteilla voi muun muassa taistella nyrkkeilykehässä, niitä vastaan voi kisata eri lajeissa ja lisäksi ne tarjoavat viihdettä eri muodoissa lavalla.
Viihteen lisäksi robotit hoitavat puistossa sisäänpääsyyn ja opastamiseen liittyviä tehtäviä.
Suurimman osan ihmismäisistä roboteista on valmistanut kiinalainen AgiBot-yritys, KameraOne kertoo.