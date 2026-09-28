Jürgen Kloppin valmentama Saksa koki kotikentällään 0–1-yllätystappion Kreikalle Kansojen liigan ottelussa sunnuntaina.

Ottelun ainokainen nähtiin 74. peliminuutilla. Kreikan Dimitrios Kourbelisin laukaus kimposi Saksan Joshua Kimmichin jaloista alakulmaan.

1–0-vierasvoiton myötä Kreikka teki samalla historiaa, sillä maa ei ole koskaan aikaisemmin voittanut Saksaa.

Kreikka on aloittanut Kansojen liigan erinomaisesti kahdella voitolla. Saksan kone on puolestaan on lähtenyt Kloppin alaisuudessa yskähdellen käyntiin, sillä joukkue ei ole voittanut vielä peliäkään.

Kesällä Saksan päävalmentajaksi nimetty Klopp oli pettynyt kotitappioon, mutta korostaa kärsivällisyyttä maajoukkueprojektinsa alkuvaiheessa.

– Olisin voinut elää sen kanssa, jos emme olisi voittaneet, mutta tuollaista peliä ei voi hävitä. Tappio ei ole hyvä, mutta tämä on osa prosessia. Olemme olleet yhdessä viikon, joten tämä vaatii aikaa, Klopp sanoo Reutersin mukaan.

Saksa kohtaa seuraavaksi Serbian. Ottelu pelataan torstaina Saksassa.