Timo Lehtonen ja Arja Vaismaa-Lehtonen moottoripyöräilevät yhdessä maailmalla. Tätä nykyä molemmilla on omat pyörät, sillä ensimmäisen yhteisen Unkarin-reissun jälkeen tapahtui käänteentekevä asia.
Italialainen skootterimerkki Vespa täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Moottoripyöristä hullaantuneet Timo Lehtonen ja Arja Vaismaa-Lehtonen ovat huristelleet kaksipyöräisillä yhdessä yli 40 vuotta.
Vespojen kanssa menoa on pariskunnalla riittänyt noin viimeiset viisi vuotta.
– Moottoripyöräharrastusta on pitänyt yllä se, että ajamme molemmat. Olemme tasavertaisia ja saaneet kokea samat maisemat. 70-luvulla oli valtavan iso buumi, kun kaikki nuoret halusivat ajaa moottoripyörällä. Ja nyt kaikki vanhat haluavat ajaa, Timo pohtii Huomenta Suomessa.
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Arja intoutuu muistelemaan kaksikon ensimmäistä yhteistä reissua, joka suuntautui Unkariin. Tuolloin hän istui moottoripyörän kyydissä.
– Sen reissun jälkeen totesin Timolle, että siellä on kyllä todella tylsää istua, Arja kertoo.