Timo Lehtonen ja Arja Vaismaa-Lehtonen moottoripyöräilevät yhdessä maailmalla. Tätä nykyä molemmilla on omat pyörät, sillä ensimmäisen yhteisen Unkarin-reissun jälkeen tapahtui käänteentekevä asia.

Italialainen skootterimerkki Vespa täyttää tänä vuonna 80 vuotta.

Moottoripyöristä hullaantuneet Timo Lehtonen ja Arja Vaismaa-Lehtonen ovat huristelleet kaksipyöräisillä yhdessä yli 40 vuotta.

Vespojen kanssa menoa on pariskunnalla riittänyt noin viimeiset viisi vuotta.

– Moottoripyöräharrastusta on pitänyt yllä se, että ajamme molemmat. Olemme tasavertaisia ja saaneet kokea samat maisemat. 70-luvulla oli valtavan iso buumi, kun kaikki nuoret halusivat ajaa moottoripyörällä. Ja nyt kaikki vanhat haluavat ajaa, Timo pohtii Huomenta Suomessa.

Arja intoutuu muistelemaan kaksikon ensimmäistä yhteistä reissua, joka suuntautui Unkariin. Tuolloin hän istui moottoripyörän kyydissä.

– Sen reissun jälkeen totesin Timolle, että siellä on kyllä todella tylsää istua, Arja kertoo.