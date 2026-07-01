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Käytetyn tavaran myynti käy kuumana – Postilta ratkaisu pakettihärdelliin

9:59 Katso videolta, miten Postin uudet itsepalveluautomaatit toimivat.

Julkaistu 27 minuuttia sitten

Uusien itsepalveluautomaattien tarkoitus on helpottaa käytetyn tavaran lähettämistä. Pakettien lähettäminen on kasvanut räjähdysmäisesti käytetyn tavaran kaupan suosion myötä. Suomalaiset ovat innokkaita käytetyn tavaran ostajia ja myyjiä. – Second hand -boomin ja käytetyn tavaran kaupan lisääntymisen myötä lähettäminen on kasvanut valtavasti, Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo. Posti on vastannut nyt tarpeeseen tuomalla markkinoille uudenlaisia itsepalveluautomaatteja, jotka tekevät lähettämisestä aiempaa helpompaa. Toukokuusta lähtien paketteja on voinut lähettää itsenäisesti uudenlaisilla itsepalvelupisteillä, joissa lähettäjä tulostaa tarran pakettiin ja pudottaa sen lähetettävien tavaroiden luukkuun. Systeemi muistuttaa hieman ruumaan menevä matkalaukun jättöä lentokentällä. Kyseisiä automaatteja on tällä hetkellä 200 ympäri Suomea. – Uusi systeemi on helppo: Koodi sisään, tarra päälle ja paketti luukkuun ilman varauksia tai jonottamista, Rosenlund vakuuttaa. Huomenta Suomessa testattiin, miten uusi järjestelmä toimii käytännössä. Voit katsoa yllä olevalta videolta, kuinka uudet itsepalveluautomaatit toimivat. Lue myös: Toisen roska ei aina ole toisenkaan aarre – näitä asioita ei pitäisi myydä kirpputorilla Käytetyn tavaran postitus kasvussa Tori.fi:n johtaja Jenni Tuomisto pitää Postin itsepalvelupisteuudistusta merkittävänä parannuksena käytetyn tavaran kauppaan.

– Käytetty tavara on vaihtoehto uuden kuluttamiselle. Se säästää luonnonvaroja, on ilmastoystävällisempää ja edullisempaa, Tuomisto sanoo.

Tuomisto arvioi, että seuraava kehitysaskel on tehdä myös suurten tavaroiden, kuten sohvien, lähettämisestä yhtä sujuvaa kuin pienempien pakettien.

Kuinka käytetty tavara kuuluu pakata ennen postitusta?

Käytetyn tavaran myynti ja ostaminen on verkkokauppaistunut erilaisten sovellusten ja verkkosivujen myötä. Moni käytetyn tavaran shoppailija on saattanut törmätä erikoisempiinkin paketointiratkaisuihin ostettuaan tuotteita esimerkiksi Vintedistä tai Tisestä. Vanhaan maitopurkkiin on voitu pakata vintage silkkihuivi tai mustan jätesäkin sisään on teipattu toisen vanha farkkutakki.

Tuomisto arvioi, että suomalaiset osaavat yleensä paketoida hyvin.

– Volyymien kasvaessa on nähty myös luovia ratkaisuja, hän muotoilee.

Tärkeintä on, että paketti on tarpeeksi tukeva ja tavara pysyy ehjänä koko kuljetusprosessin ajan.

– Pitää muistaa paketoida hyvin, kierrätysmateriaalit käyvät, kunhan paketti on tarpeeksi jämäkkä ja hyvin teipattu, Roselund muistuttaa.

Katso myös: Second hand -shoppailu on aarteenetsintää

8:39 Verkkokauppojen ja perinteisten kirpputorien lisäksi monista kaupungeista löytyy nykyään toinen toistaan tyylikkäämpiä käytettyjen vaatteiden ja asusteiden myyntiin erikoistuneita vintage- ja second hand -liikkeitä. Haastattelussa muotibloggari Jenni Rotonen.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Postin uudet itsepalveluautomaatit testissä | MTV Uutiset