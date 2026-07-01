Uusien itsepalveluautomaattien tarkoitus on helpottaa käytetyn tavaran lähettämistä.
Pakettien lähettäminen on kasvanut räjähdysmäisesti käytetyn tavaran kaupan suosion myötä. Suomalaiset ovat innokkaita käytetyn tavaran ostajia ja myyjiä.
– Second hand -boomin ja käytetyn tavaran kaupan lisääntymisen myötä lähettäminen on kasvanut valtavasti, Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo.
Posti on vastannut nyt tarpeeseen tuomalla markkinoille uudenlaisia itsepalveluautomaatteja, jotka tekevät lähettämisestä aiempaa helpompaa.
Toukokuusta lähtien paketteja on voinut lähettää itsenäisesti uudenlaisilla itsepalvelupisteillä, joissa lähettäjä tulostaa tarran pakettiin ja pudottaa sen lähetettävien tavaroiden luukkuun. Systeemi muistuttaa hieman ruumaan menevä matkalaukun jättöä lentokentällä. Kyseisiä automaatteja on tällä hetkellä 200 ympäri Suomea.
– Uusi systeemi on helppo: Koodi sisään, tarra päälle ja paketti luukkuun ilman varauksia tai jonottamista, Rosenlund vakuuttaa.
Huomenta Suomessa testattiin, miten uusi järjestelmä toimii käytännössä. Voit katsoa yllä olevalta videolta, kuinka uudet itsepalveluautomaatit toimivat.
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Käytetyn tavaran postitus kasvussa
Tori.fi:n johtaja Jenni Tuomisto pitää Postin itsepalvelupisteuudistusta merkittävänä parannuksena käytetyn tavaran kauppaan.