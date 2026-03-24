Kuntosaliketju Elixia epäilee joutuneensa tietoturvahyökkäyksen kohteeksi, yhtiö kertoo.
Elixian mukaan asiakkaiden henkilö- tai maksutiedot eivät vaikuta vaarantuneen.
– Olemme havainneet luvattoman pääsyn osaan IT-ympäristöstämme ja tutkimme asiaa parhaillaan tietoturvahyökkäyksenä, Elixia kertoo.
Elixian mukaan se havaitsi tietoturvapoikkeaman 14. maaliskuuta. Tuolloin huomattiin, että jokin taho oli luvattomasti päässyt rajattuun osaan Elixian IT-järjestelmää.
Uskottua pahempi?
Tietomurtoa pidettiin aluksi pienenä, mutta sittemmin on arvioitu, että tietomurto voi olla uskottua vakavampi.
– Ymmärrämme, että tällaiset tapaukset voivat huolestuttaa. Me otamme tilanteen hyvin vakavasti.
– Yritämme saada tilanteen hallintaan, rajoittaa sen mittakaavaa ja palvella jäseniämme, sanoo SATS-konsernin toimitusjohtaja Sondre Gravir tiedotteessa.
Elixia sanoo vahvistaneensa tietoturvaa asian selvittyä. Yhtiö ei kuitenkaan tarkenna, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
Epäiltyä tietoturvahyökkäystä selvittävät myös ulkopuoliset kyberturvallisuuden asiantuntijat, Elixia sanoo.
Kuntosaliketjun mukaan epäillystä tietoturvahyökkäyksestä on ilmoitettu viranomaisille.
Yhtiö tiedotti verkkosivuillaan epäillystä tietoturvahyökkäyksestä tiistaina kello 10.12. Suomalaisille asiakkaille asiasta tiedotettiin noin 12 tuntia myöhemmin.
Elixialla on Suomessa yli 30 kuntosalia Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella.