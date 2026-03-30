Seitsenottelussa Saga Vannisen kilpakumppaneihin kuuluvaa ranskalaisottelija Auriana Lazraq-Khlassia uhkaa kahden vuoden kilpailukielto.

Lazraq-Khlass, 26, on EM-hopeamitalisti vuoden 2024 kisoista Roomasta.

Yleisurheilun etiikkaa valvova yksikkö AIU kertoi maanantaina, että ranskalainen on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon olinpaikkatietorikkeiden takia.

Olinpaikkatietoihin liittyvät rikkeet ovat joko virheitä olinpaikkatiedoissa tai tiedot on asetettu järjestelmään liian myöhään. On myös mahdollista, että urheilija ei ole ollut testaajien tullessa siinä paikassa, jonka hän on kyseiselle ajankohdalle ilmoittanut.

Väliaikainen panna asetetaan, jos urheilijalle kertyy kolme olinpaikkarikettä 12 kuukauden jaksolla.

Lazraq-Khlass oli vammojen takia sivussa Tokion MM-kisoista viime vuonna. Vanninen oli MM-kisojen seitsemäs, edellään neljä eurooppalaisottelijaa.

Tämän kesän pääkilpailuina kisataan EM-kilpailut Britannian Birminghamissa 10.–16. elokuuta.