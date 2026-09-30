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Saako presidentti pukeutua valtiovierailulla lenkkareihin? | MTV Uutiset

Saako presidentti pukeutua valtiovierailulla lenkkareihin? Stubbin tyyli kirvoitti tapakouluttajalta napakan kommentin 7:52 Millaiset kengät ovat salonkikelpoiset? Tapakouluttaja Joonas Konstig otti kantaa Alexander Stubbin lenkkikenkätyyliin Viiden jälkeen -ohjelmassa. Julkaistu 30.09.2026 09:16 Kati Hyttinen Presidentti Alexander Stubbin kenkävalinta valtiovierailulla Ukrainassa on herättänyt huomiota. Missä tilanteissa tennarit ovat etikettivirhe, ja mihin ne voi jo pukea sen enempää miettimättä? Lenkkikenkiä näkee nykyisin niin bisnes- kuin juhlatilaisuuksissakin. Mutta edelleen lenkkareilla on helppo myös kohahduttaa. Tuorein esimerkki nähtiin elokuun lopulla, kun presidentti Alexander Stubb esiintyi Ukrainassa sinikeltaisissa lenkkareissa. Kenkien värivalinnalla presidentin arveltiin kunnioittaneen Ukrainan itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubbin Ukrainan matkan kenkävalinta herätti huomiota. Tapakouluttaja Joonas Konstigin mielestä lenkkarit sopivat moneen paikkaan, mutta joissain tilanteissa niiden käyttöä kannattaa harkita tarkkaan. Esimerkkinä hän nostaa itsenäisyyspäivän Linnan juhlat, joissa räppäri Paleface eli Karri Miettinen rikkoi pukukoodia Adidaksillaan vuonna 2010. Vastaavia tietoisia "etikettitirikoksia" on koettu muulloinkin. – Paleface-tapauksessa idea oli se, että hän edusti kenkävalinnallaan ikään kuin hiphop-kulttuuria. Se oli sillä lailla tavallaan ymmärrettävissä, Konstig muotoilee Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa. Lue myös juttu vuodelta 2020:

"Nuo kengät, Alexandre!" Stubb sai pukeutumisvinkkejä ranskalaisdiplomaatilta – kuittasi takaisin omalla pettämättömällä tyylillään

Mukavuus vai etiketti?

Konstigin mukaan nykyihminen ajattelee pukeutumista tosi usein vain joko mukavuuden tai itseilmaisun kautta.

Hän tähdentää, että vaatetus ei ole kuitenkaan ainoastaan sitä, miten "mahdollisimman mukavasti peittää vartalonsa" tai miten pääsee näyttämään muille omaa omaperäisyyttään.

–Vaatetus osoittaa kuulumista ryhmään, ja se osoittaa kunnioitusta. Kunnioitusfunktio ehkä vähän unohtuu nykyään. Että pukeutumisella osoitetaan kunnioitusta sitä tilaisuutta kohtaan, johon menee, ja sitä tahoa kohtaan, jota edustaa. Lisäksi sillä osoitetaan kunnioitusta muita ihmisiä ja itseä kohtaan.

Onko maailma sitten muuttunut esimerkiksi presidentti Urho Kekkosen ajoista niin, että valtionpäänmieskin voi mennä tapaamaan kollegaansa lenkkikengissä?

Konstig muistuttaa, että myös Kekkonen esiintyi aikoinaan "kaiken maailman hiihto- ja kalastustamineissa" ja havaijipaidossa.

– Mutta hän osasi myös pukeutua erittäin särmikkäästi kaksirivisiin pukuihin, kun tilanne sitä vaati. Ja kyllähän Stubbkin on erittäin särmä pukeutuja tilanteen vaatiessa. Se on toki totta, että hänellä on oma hyvin sporttinen tyylinsä ja myös kellovalinnat ovat hyvin sporttisia, Konstig luonnehtii.

Konstig muistuttaa, että presidentti ei edusta useinkaan vain itseään, vaan koko kotimaataan.

– Samalla tavalla jossain firmassa töissä oleva ihminen edustaa työmatkallaan myös kyseistä yritystä.

– Stubbin tapauksessa kenkien väritys taisi olla ratkaiseva. Siellä olivat ne Ukrainan lipun värit. Hän löysi kengistään jonkinnäköisen jäänrikkojan, millä osoittaa tukea Ukrainalle. Ja me puhutaan siitä edelleen, Konstig huomauttaa.

Lenkkareissa on tietenkin myös suuria eroja. Niitä saa muutamalla kympillä urheilukaupasta ja tuhansilla merkkiliikkeistä. Ulkonäöstä hintaeroa ei välttämättä pysty huomaamaan.

– Iso hintalappu ei yleensä ole tae tyylikkäästä tai asiaan kuuluvasta pukeutumisesta, Konstig kommentoi.

Ei lenkkareita puvun kanssa

Missä tilanteessa lenkkarit sitten ovat asiallinen kenkävalinta?

Konstig sanoo, että eivät ainakaan puvun kanssa, ainakaan vielä.

–Jos tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena 30 vuotta, voi olla, että olen tässä vanhoilla päivilläni sanomassa, että on se ihan ok. Nyt en ole vielä siinä tilanteessa.

Konstig kertoo, että hänelle tulee puvun kanssa lenkkareissa astelevista ihmisistä sellainen vaikutelma, että he ovat hienoissa vaatteissa tahtomattaan.



–Tiedämme, että puvun kanssa kuuluu periaatteessa olla kauluspaita ja mielellään siistit nahkakengät. Jos tätä pukukoodia rikotaan, minulle tulee vaikutelma, että tuo ei oikeastaan haluaisi pukeutua tuohon, joku on pakottanut sen pukuun ja hän haluaa kapinoida sitä vastaan kenkävalinnallaan.

Konstig kannustaa asiasta yhtään epävarmoja pukeutumaan mieluummin yli kuin ali.

–Yleensä on parempi ylipukeutua, jos miettii asiaa kunnioittamisen kautta. Jos menet häihin crocseissa ja hihattomassa, joku voi miettiä, että ihan kiva, että pääsit tulemaan, mutta ajattelitko, että avioliitto kestää pitkään vai miksi et viitsinyt satsata.