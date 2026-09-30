Nina af Enehjelm kertoo kirjassaan Tapani Kansan viimeisistä hetkistä.

Tänään 30. syyskuuta julkaistu Tapani Kansan elämäkerta Tapani Kansa ja minä (Docendo) käy läpi laulajan uran sekä yhteiset vuosikymmenet hänen elämänkumppaninsa Nina af Enehjelmin kertomana.

Laulaja kuoli 76-vuotiaana sappirakkoleikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin vuonna 2025.

Kirjassa Nina af Enehjelm kertoo, että Tapani Kansan kuolema tuli yllättäen. Hän hakeutui sairaalaan alun perin vatsakipujen vuoksi, ja hänelle tehtiin sappirakon poisto. Leikkauksen jälkeen hän vaikutti hyväntuuliselta ja hyvävointiselta.

Juuri ennen kotiuttamista kivut kuitenkin palasivat, eikä Nina af Enehjelmin mukaan laulajan huolta otettu sairaalassa vakavasti. Illalla hän palasi kotiinsa.

– En halua lähteä syyttelemään ketään, mutta tunnen velvollisuutta kertoa, mitä tapahtui, hän aloittaa.

– Kävimme lyhyen puhelun ennen nukkumaanmenoa. Se jäi tosiaankin hyvin lyhyeksi, sillä kipujen vuoksi Tapanin oli vaikea puhua. Tunsin pelkoa ja huolta, mutta yritin luottaa siihen, että hän oli saanut asianmukaista hoitoa ennen kotiutusta.

– Laitoin puhelimen äänettömälle ja menin nukkumaan. Aamulla lähtisin Tapanin luokse. Herätessäni puoli kahdeksalta huomasin, että sairaalasta oli yritetty tavoittaa minua neljä kertaa. Soitin takaisin ja kuulin sanat, jotka tuntuivat liian hirvittäviltä ollakseen totta. Minä en tuollaista pelleilyä kuuntele! Lopetan nyt puhelun, sanoin ja suljin linjan, Nina af Enehjelm kirjoittaa.

Sanat olivat kuitenkin totta. Tapani Kansa oli joutunut yöllä soittamaan itselleen ambulanssin, ja hätäleikkauksen aikana hänen sydämensä pysähtyi.

Lääkäri kertoi myöhemmin, että leikkauksessa havaittiin leikkaushaavan kiinnikkeiden revenneen auki. Kansan vatsaonteloon oli vuotanut niin paljon verta, ettei hänen sydämensä kestänyt sitä.