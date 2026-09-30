Bensiinin, dieselin ja etenkin polttoöljyn hinta jatkoi nousuaan syyskuussa.
Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut kahdeksan prosenttia elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa.
Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki kahdeksan prosenttia. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa.
Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5 prosenttia.
Suomalaiset maksavat bensiinistä ja dieselistä Euroopan korkeimpiin kuuluvia hintoja. Polttoaineiden korkeaan hintatasoon vaikuttaa ennen kaikkea verotus.
Bensiinin pumppuhinnasta noin puolet päätyy valtiolle veroina. Dieselissä verojen osuus on noin 40 prosenttia. Dieselautoilijat maksavat polttoaineverojen lisäksi vuosittaista käyttövoimaveroa eli kansankielellä dieselveroa.
Toisin sanoen, jos bensiinilitra maksaa kaksi euroa, valtio ottaa euron siitä verona.