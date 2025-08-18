Zelenskyin pukeutuminen Valkoisessa talossa nousi jälleen esiin – presidentiltä kuitti toimittajalle

Presidentti Zelenskyin pukeutumiseen kiinnitettiin jälleen huomiota Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat Valkoisessa talossa maanantai-iltana Suomen aikaa.

Tunnelma Valkoisessa talossa oli tällä kertaa täysin erilainen kuin helmikuussa, jolloin presidentit tapasivat edellisen kerran.

Tuolloin Trump iski ensimmäisen puukon jo Valkoisen talon ovella piikitellen Zelenskyiä tämän kasuaalista pukeutumisesta.

– You’re all dressed up, olet oikein sonnustautunut, Trump tölväisi Zelenskyiä tämän astuessa ulos autosta.

Haukkujen sijaan kehuja

Pukeutumisesta kuittailua jatkettiin, kun laitaoikeistolaisen the Real America’s Voicen toimittaja Brian Glenn jatkoi puvun puutteesta tivaamista ja kysyi Zelenskyiltä miksei tämä ollut pukeutunut pukuun.

Zelenskyi vastasi tuolloin asiallisesti, että laittaa puvun päälle, kun sota Ukrainassa loppuu.

Zelenskyin pukeutumiseen kiinnitettiin huomiota myös tällä kertaa.

Nyt Glenn kehui mustaan pukuun pukeutunutta Zelenskyiä sanoen, että tämä näyttää upealta mustassa puvussa.

– Sinulla on sama puku, Zelensky kuittasi Glennille.

– Minä vaihdoin, sinä et, hän lisäsi

Katso tilanne videolta jutun alusta.