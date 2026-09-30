Nauravan kulkurin tarina kertoo siitä, miten Vesa-Matti Loirista kasvoi koko Suomen kansan rakastama taiteilija.

Nauravan kulkurin tarinan ohjaaja Paavo Westerberg kuvaa päähenkilöä universaalina etsijähahmona.

– Teos pohtii, mitä tapahtuu ihmiselle, joka saa lähes kaiken tavoittelemansa mutta ei silti löydä sisäistä rauhaa. Kyseessä on siis paitsi yhden poikkeuksellisen taiteilijan elämäntarina, myös laajempi pohdinta taiteen merkityksestä.

Westerberg kertoo, että Helsingin kaupunginteatterin päänäyttämöllä nähtävä musiikkidraama keskittyy erityisesti 1970- ja 1980-lukujen vaiheisiin, jolloin suomalaisessa kulttuurikentässä taide ja viihde elivät vielä hyvin erillään toisistaan.

– Loirin kaltainen taiteilija, joka hallitsi molemmat alueet suvereenisti, oli aikanaan poikkeuksellinen ilmiö – osin myös ajan yhtenäiskulttuurin ja siihen liittyneen solidaarisuuden ansiosta, jollaista ei enää samalla tavalla ole olemassa.

Maria Ylipää esittää kirjailijaa, joka tekee Veskusta elämäkertaa ja toimii tarinassa ikään kuin tulkkina.@Mitro Härkönen

Musiikki tarinan kuljettajana

Musiikilla on Westerbergin mukaan teoksessa keskeinen rooli: se kuljettaa tarinaa eteenpäin ja välittää tunteita sekä luo näyttämölle jännitteitä.

– Ytimeltään kyse on kuitenkin elämäkertadraamasta, joka seuraa ihmisen valintoja ja pohtii, kuinka suuri rooli intuitiolla on elämässä. Teos kysyy myös, minkä hinnan suuri suosio ja elämäntyö ovat vaatineet taiteilijalta itseltään ja hänen läheisiltään.

Teoksessa nähdään sekä nuori että vanha Vesa-Matti Loiri, mutta Westerberg korostaa, ettei kyse ole näköisimitaatiosta.

Hänen mukaansa maailma, jonka esitys rakentaa, on itsenäinen ja ehjä kokonaisuus, jolla on kaikupintaa todelliseen elämään, mutta jossa tehdään myös aidosti omia roolitöitä.

– Jo teoksen alussa todetaan, että kyse on tarina Loirista tai henkilöstä, joka olisi voinut olla hän, lisää Westerberg.

Loirin henkilökohtaisesti tunteneena Kinnunen epäröi ensin rooliin tarttumista, mutta teksti vakuutti hänet.@Mitro Härkönen

Vanhan Loirin roolin tekevä Santeri Kinnunen toteaa, ettei imitaatiota lähdetty tekemään, koska Loiri oli itse paras versio itsestään.

Kinnusen mukaan huomio kohdistuu myös enemmän taiteen tuomaan elämään ja niihin valintoihin, joita Loiri joutui tekemään eri tyylilajien – muusikkouden, vakavan taiteen ja komiikan – ristipaineessa.

– Tarina käsittelee myös sitä, miten näiden valintojen kanssa on elettävä, esimerkiksi perheen ja työn välillä.

Kinnunen pohtii ilmiön syntyä myös aikakauden kautta: kun televisiokanavia oli vain kaksi, hyvä ja hauska sisältö tavoitti käytännössä koko kansan – ilmiö, joka ei enää pirstaloituneessa mediakentässä olisi samalla tavalla mahdollinen.

– Loiri oli "heittäytyjä" ja levoton sielu, monilahjakkuus, joka ei viihtynyt pitkään yhdessä paikassa eikä sopeutunut teatterin säännölliseen rytmiin.

Esitys on kunnianosoitus Loirille

Sekä Westerberg että Kinnunen kutsuvat teosta kunnianosoitukseksi Loirille.

Westerberg muistelee, että hänellä oli tarkoitus tehdä yhteistyötä Loirin kanssa tämän uran loppuvaiheessa – yhteistyö ei koskaan toteutunut, mutta kohtaamisista on jäänyt lämpimiä muistoja.

Kinnunen, joka tunsi Loirin henkilökohtaisesti, kertoo epäröineensä aluksi aiheen käsittelyä, mutta käsikirjoituksen luettuaan vakuuttuneensa siitä, että teksti kunnioittaa ja kertoo Loirin tarinan kauniisti ja jopa runollisesti.

Kollberg sanoo, että Loirin elämä oli myös poikkeuksellisen uniikki: harva saa mahdollisuuden levyttää miljoonalevyjä ja tehdä taidetta yhtä laajasti kuin Loiri teki.@Mitro Härkönen

Nuorta Loiria näyttelevä Oliver Kollberg kuvailee Vesa-Mattia nuorena valtavan uteliaana ja monista asioista kiinnostuneena hahmona, jolla oli kyltymätön vimma etsiä omaa tapaansa olla maailmassa ja kokeilla eri taiteenlajeja.

– Roolin haltuunotto on tuntunut samaan aikaan kiehtovalta ja vastuulliselta tehtävältä, sillä Loiri koetaan kulttuurisesti erittäin arvokkaaksi hahmoksi Suomessa.

Kollbergin mukaan hänen tavoitteenaan on ollut löytää tasapaino kunnioituksen ja loirimaisen leikkisän vapauden välillä.

– Tunnistan itsessäni samankaltaista kyltymätöntä etsijyyttä ja pohdin omaa elämänvaihettani Loirin tarinan kautta.

Näyttämölle hän lupaa leikkisän, valoisan ja kokeilevan kokonaisuuden, jossa käsitellään myös elämän varjopuolia ja menetyksiä – niihin kuitenkaan liikaa vellomatta.

Kollbergin toiveena on, että Loiri itse katsoisi lopputulosta hymyillen.