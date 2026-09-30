Espanjan miesten jalkapallomaajoukkueen tappiottomien otteluiden putki kilpailullissa peleissä on jo 40 ottelun mittainen. Viimeisimpänä vireen sai tuta Kroatia, joka hävisi tiistaina Kansojen liigan ottelussa Espanjalle Sevillassa maalein 1–4.
Barcelonan 19-vuotias timantti Lamine Yamal teki lauantaina Englantia vastaan avausmaalin toisella peliminuutilla ja sävelsi nytkin alkutahdit maalillaan heti kättelyssä.
Kroatian Dion Beljo vastasi tasoituksesta puolen tunnin kohdalla, mutta tasalukemat kestivät vain muutaman minuutin ennen Yamalin alustamaa ja Atletico-puolustaja Marc Pubillin tekemää 2–1-maalia.
Toisella puoliajalla Yamal osui Pedrin syötöstä toistamiseen ja päätöslukemat 4–1:een naulasi Nico Williams.
Espanjan 40 kilpailullisen ottelun tappioton putki käsittää menneen kesän maailmanmestaruuden lisäksi kesän 2024 Euroopan mestaruuden. Putki on historiallisen pitkä kansainvälisen jalkapallon historiassa.
Yamal kamppailee lokakuun 26. päivä Ballon d'Or -äänestyksessä vuoden jalkapalloilijan tittelistä yhdessä Harry Kanen kanssa, joka osui puolestaan tiistaina Englannin 2–0-vierasvoitossa Tshekkiä vastaan. Englannin avausmaalista vastasi Espanjaa vastaan Kanen tavoin osunut Anthony Gordon.