"Emme usko tarvitsevamme siellä enää sotilastukikohtia", Trump sanoi.
Tänään on eräpäivä Yhdysvaltain vetäytymiselle Irakista, ja samalla Iranille avautuu ulkopoliittinen mahdollisuus, jonka toteutuminen olisi Washingtonille "katastrofi", arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.
Iran on markkinoinut Yhdysvaltain Irakista lähtöä voittona. Teheran on väittänyt omien toimiensa edesauttaneen amerikkalaisten vetäytymistä.
Väite pitää osittain paikkansa, mutta se on myös harhaanjohtava. Yhdysvallat pyrkii laajalti siirtämään joukkojaan Lähi-idästä ja Euroopasta kohti Kiinaa. Kaiken lisäksi Irakista poistuvat amerikkalaissotilaat sijoitetaan pitkälti Jordaniaan, joten ne pysyvät yhä Lähi-idässä.
– Irakiin myös jää jonkin verran Yhdysvaltain sotilasasiantuntemusta. Näin ollen niin sanottu etävaikuttaminen jatkuu, Eloranta katsoo.
Irakissa oli enimmillään 170 000 yhdysvaltalaissotilasta.
23 vuoden sota
Yhdysvallat oli Irakissa yli 23 vuotta ja käytti maassa noin 1,7 biljoonaa, eli 1700 miljardia dollaria. Irakissa oli enimmillään noin 170 000 yhdysvaltalaissotilasta. Viime aikoina heitä on ollut puolisentoistatuhatta.
Washington ja Irak sopivat vetäytymisestä presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana vuonna 2024, eikä presidentti Donald Trump ole pyrkinyt perumaan päätöstä.
– Emme usko tarvitsevamme siellä enää sotilastukikohtia, Trump sanoi heinäkuussa Irakin pääministerin vieraillessa Valkoisessa talossa.