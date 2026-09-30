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– Emme usko tarvitsevamme siellä enää sotilastukikohtia, Trump sanoi heinäkuussa Irakin pääministerin vieraillessa Valkoisessa talossa.

Washington ja Irak sopivat vetäytymisestä presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana vuonna 2024, eikä presidentti Donald Trump ole pyrkinyt perumaan päätöstä.

Yhdysvallat oli Irakissa yli 23 vuotta ja käytti maassa noin 1,7 biljoonaa, eli 1700 miljardia dollaria. Irakissa oli enimmillään noin 170 000 yhdysvaltalaissotilasta. Viime aikoina heitä on ollut puolisentoistatuhatta.

Väite pitää osittain paikkansa, mutta se on myös harhaanjohtava. Yhdysvallat pyrkii laajalti siirtämään joukkojaan Lähi-idästä ja Euroopasta kohti Kiinaa. Kaiken lisäksi Irakista poistuvat amerikkalaissotilaat sijoitetaan pitkälti Jordaniaan, joten ne pysyvät yhä Lähi-idässä.

Tänään on eräpäivä Yhdysvaltain vetäytymiselle Irakista, ja samalla Iranille avautuu ulkopoliittinen mahdollisuus, jonka toteutuminen olisi Washingtonille "katastrofi", arvioi Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta .

"Emme usko tarvitsevamme siellä enää sotilastukikohtia", Trump sanoi.

Yhdysvaltain joukot vetäytyvät Irakista 20 vuoden jälkeen – mitä siitä seuraa?

Yhdysvaltain joukot vetäytyvät Irakista 20 vuoden jälkeen – mitä siitä seuraa?

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Ali al-Zaidin

Yhdysvallat on yrittänyt lähteä Irakista aiemminkin. Se veti joukkonsa pois vuonna 2011, mutta palasi kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2014, terroristijärjestö Isisin vallattua valtavia osia Syyriasta ja Pohjois-Irakista. Uusi sota kesti vuosia.

Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003, vetäytyi ja palasi uudelleen 2014.

Kestääkö Irak?

Iranilla on Lähi-idässä ystävät vähissä, joten se todennäköisesti pyrkii säilyttämään verrattain lämpimät välit Irakiin, Eloranta sanoo. Jos valtioiden yhteistyö tiivistyy, syntyisi Lähi-itään väistämättä uusi voimakaksikko.

Automaattisia ystäviä Iran ja Irak eivät ole. Maiden välinen pitkä sota 1980-luvulla on vielä monien muistoissa.

Yhdysvaltain vetäytyminen Afganistanista vuonna 2021 päättyi Talebanin kaoottiseen valtaannousuun jo ennen kuin viimeiset länsijoukot olivat ehtineet lähteä maasta.

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.

Terroristijärjestö Isisillä on yhä soluja Irakissa, minkä lisäksi aseistautuneiden shiiaryhmien ja kurdien välit ovat kireät. Yhdysvallat on aiemmin suojellut kurdeja, joten heidän asemansa on jatkossa epävarmempi.

Iranin tukemien sotilasjoukkojen piti luopua aseistaan Yhdysvaltain lähtiessä, mutta tämä ei ole suurelta osin toteutunut, kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post .

Tilkkutäkki voi revetä

Vielä kymmenen vuotta sitten Eloranta ei olisi antanut Irakin hallinnolle juuri minkäänlaisia selviytymistodennäköisyyksiä siinä tapauksessa, että se jää ilman Yhdysvaltain sotilaallista tukea.