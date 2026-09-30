MTV Urheilun toimittajat Kasperi Kunnas ja Jere Hultin listaavat Suomen joukkueurheilun TOP5-saavutukset Haastajat-vodcastin tuoreessa jaksossa. Molempien listoilla on yllätyksiä.
Haastajien keskustelu kirposi Suomen miesten lentopallomaajoukkueen sensaatiomaisesta marssista EM-pronssille. "Veljesten" suoritus on sekä Kunnaksen että Hultinin listalla, mutta sijoituksissa on eroa.
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Hultinin listaykköstä, Huuhkajien voittoa Tanskasta jalkapallon EM-kisojen alkulohkossa 2021, voi pitää yllätyksenä, vaikka hän hehkuttaakin sen olevan "täysin omassa luokassaan" komeileva saavutus.
– Yksittäinen voitto on kovin saavutus? Kunnas hämmästelee.
Yllä olevalla videolla Haastajien listaukset kokonaisuudessaan perusteluineen. Haastajien uudessa jaksossa puhutaan myös Alisa Vainion keskeytyksen ympärillä laukalle lähteneestä mediamyllystä sekä Jokerien ihanan kamalasta comebackista. Jakso on katsottavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa!