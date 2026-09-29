Henkilö menehtyi jäätyään junan alle Loimaan Suopellossa.
Lounais-Suomen poliisi pyytää apua vainajan tunnistamiseen.
Henkilö kuoli Loimaalla Suopellossa jäätyään junan alle 8. syyskuuta.
Poliisi kertoo vainajan olevan arviolta noin 40–80-vuotias mies, jonka pituus on noin 175 senttimetriä.
Hänen yllään oli tapahtumahetkellä musta Morrison Limited Original -merkkinen kevyttoppatakki kokoa XXL, punainen collegepaita, jossa on valkoiset hihat ja Domus-teksti sekä violetti kauluspaita.
Jalassaan vainajalla oli mustat Crocs-merkkiset sandaalit sekä tummat Capsulaten verryttelyhousut, joissa on lahkeessa USA Sports -teksti.
Henkilön hallussa oli Volkwagenin avain.
Mahdolliset vihjeet vainajan henkilöllisyydestä voi ilmoittaa Lounais-Suomen poliisille sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.