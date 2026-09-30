Poliitikko Antti Rinne tunnetaan vuosien takaisesta pekonipastastaan, mutta nykyään hänen keittiössään syntyy huomattavasti kevyempää arkiruokaa. Yksi luotto-ohjeista on helppo tonnikala-pastasalaatti.
Poliitikko ja ex-ministeri Antti Rinne nousi vuonna 2015 otsikoihin tuhdilla pekonipastareseptillään. Ohjeeseen tuli peräti 800 grammaa pekonia, 800 grammaa juustoa ja kuusi desilitraa kermaa.
Rinne kertoi Huomenta Suomen keittiössä, että pekonipastaa tehdään perheessä edelleen – tosin aiempaa harvemmin ja kevyempänä versiona.
Sen sijaan eräs huomattavasti arkisempi ruoka päätyy Rinteen pöytään noin kerran kuukaudessa: tonnikala-pastasalaatti.
– Tämä on ruokaisa salaatti, millä kaksi aikuista pärjää pari päivää hyvin. Maistuu ainakin minulle ja vaimolle, Rinne kertoi Huomenta Suomessa.
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Helppo valmistaa
Helppoa pastasalaattia voi tehdä kerralla useamman päivän satsin!MTV
Pastasalaatin pohjaksi Rinne käyttää tavallisesti täysjyvämakaronia. Lisäksi joukkoon tulee vedessä säilöttyä tonnikalaa sekä pakasteesta tuttua herne-maissi-paprikasekoitusta.
– Tähän voisi käyttää myös kotimaisia säilykekaloja, mutta en tiedä saako niitä vedessä säilöttyinä, Rinne pohti.
Salaatin kruunaa Thousand Island -kastike, jonka voi ostaa valmiina tai tehdä helposti myös itse. Rinne kertoi lisäävänsä omaan salaattiinsa tavallisesti myös pieniä kapriksia.
Rinne ei muutenkaan turhia mittaile keittiössä, vaan valmistaa ruokaa näppituntumalla.
– Silmämääräisesti mittailen.
Pastasalaatin lisäksi poliitikon kokkailurepertuaariin kuuluu muun muassa lehtikaalista, perunasta, paprikasta ja kasvisnakeista valmistuva sadonkorjuupyttipannu.
Katso jutun yllä olevalta videolta, miten Antti Rinteen tonnikala-pastasalaatti valmistuu, ja nappaa ohje: Antti Rinteen tonnikala-pastasalaatti