Tieverkon huono kunto aiheuttaa huolta Väylävirastossa.

Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista.

Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on tärkeä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.

Raportissa nostetaan esiin, että teistön korjaustarve on kasvanut jo 15 vuotta.

Huonossa kunnossa olevat tiet kurittavat myös teiden käyttäjien kukkaroa.

– Tavalliselle autoilijalle ja elinkeinoelämässä se tuo kustannuksia, kertoo Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Teiden huono kunto nostaa polttoaine- ja rengaskustannuksia. Elinkeinoelämän kuljetusten osalta, tilanne voi johtaa jopa toimintavarmuuden häiriöihin.

– Se on todella vakava asia elinkeinoelämälle, Syrjö arvioi MTV:lle.

Lisäksi teiden huono kunto voi heikentää liikenneturvallisuutta esimerkiksi tiellä olevista kuopista johtuvien äkillisten väistöliikkeiden takia, tai tien syventyneiden urien aiheuttaman vesiliirron riskin takia.

Ketjun alkupää tärkeä

Iso osa korjausvelasta kohdistuu seutu- ja yhdysteihin.

– Vähäliikenteinen tie ei ole vähämerkityksellinen tie, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton liikenneasiantuntija Jyrki Suorsa kertoo.

Suorsa muistuttaa, että metsä- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden kuljetusketjut alkavat usein pienemmiltä tieosuuksilta.