Häiriön kestosta ei ole toistaiseksi tietoa.

Junaliikenne on keskeytynyt rantaradalla Espoossa Kilon ja Kauklahden välillä sähköratavaurion vuoksi, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus.



Häiriön kestosta ja vian korjauksesta ei ole toistaiseksi tietoa.



Vika vaikuttaa sekä lähi- että pikajuniin rantaradalla. Lähijunaliikenne kulkee rantaradalla ainakin Espoon Leppävaaraan asti.

HSL:n mukaan junaliikenne on toistaiseksi keskeytynyt Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Keskeytys koskee junia E, U ja Y.

Uutinen päivittyy.