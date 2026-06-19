Kanadan Ismael Kone loukkaantui vakavasti Kanadan ja Qatarin välisessä MM-ottelussa.
Qatarin Assim Omer Madibo tuli Konea voimalla koiville ottelun 51. peliminuutilla. Kone jäi taklauksen jälkeen heti tuskissaan maahan makaamaan.
Tv-kuviin tallentui, kuinka Koneen vasen jalka roikkui luonnottoman näköisenä, mikä säikäytti sekä Koneen, että häntä taklanneen Madibon.
Kanadan valmennustiimi vaati tuomaristolta punaista korttia kovin sanakääntein.
– Hänen jalkansa vain roikkuu. Hänen jalkansa on v***u murtunut, taustatiimin jäsen purnasi neljännelle erotuomarille.
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Konetta hoidettiin pitkään ennen kuin hänet kuljetettiin lopulta paareilla pois kentältä.
Madibo sai VAR-tarkistuksen jälkeen punaisen kortin. Se oli Qatarille ottelun toinen, sillä Homan Ahmed lensi suihkuun jo avausjaksolla.
Itse ottelu oli Kanadan näytöstä. Joukkue marssi lopulta 6–0-voittoon.
Konen tilalle vaihdettu Nathan Saliba vastasi Kanadan 4–0-maalista ja teki maalituuletuksessaan upean eleen Konelle nostamalla tämän pelipaidan ilmaan maalinsa jälkeen.