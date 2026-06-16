Newcastle Unitedia seurajoukkuetasolla edustavan puolustajan Tino Livramenton paikka Englannin MM-kisajoukkueessa on epävarma hänen loukattuaan pohkeensa harjoituksissa. 23-vuotiaan puolustajan tilalle ollaan nostamassa Chelsean Trevoh Chalobahia.
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Kansainvälinen jalkapalloliitto sallii joukkueiden tehdä muutoksia pelaajistoonsa ennen avausottelua merkittävien loukkantumisten sattuessa. Englanti pelaa L-lohkon avauspelinsä Kroatiaa vastaan keskiviikkona.
Livramenton paikka joukkueessa oli jo ennestään epävarma, sillä hän oli poissa valioliigakauden viideltä viimeiseltä viikolta reisivamman vuoksi. Hän pelasi kauden aikana vain 17 ottelua kärsittyään jo aiemmin kaksi polvivammaa.
Livramento debytoi Englannin paidassa Gareth Southgaten alaisuudessa marraskuussa 2024, ja Thomas Tuchelin alaisuudessa hän on pelannut viisi kertaa, joista kaksi aloituskokoonpanossa.
Chalobah on pelannut Englannin maajoukkueessa viimeksi viime kesänä.
Oikean puolustajan paikka on jo ennestään huolenaihe Englannille. Myös Reece James kamppaili terveysongelmien kanssa loukkaantumisten koetteleman kauden jälkeen. Chelseaa edustava James menetti kauden loppupuolella yhdeksän ottelua takareisivamman vuoksi.
Vaihtoehtoja tälle paikalle ovat myös Djed Spence ja Ezri Konsa. Heistä Spence voi pelata kummallakin puolella, Konsa taas pelaa pääasiassa keskuspuolustajana.