Matti, 90, ja Senni, 98, rakastuivat vuosi sitten ja menivät naimisiin: "Menin ja pokasin"

– Hän tuli pukukoppiimme ja pyysi anteeksi. En usko, että hänen oli tarkoitus tehdä noin hirvittävää taklausta. En syytä häntä siitä, Marsch kertoi.

– En ole vielä puhunut Ismaelin kanssa, mutta hän on sairaalassa valmistautumassa leikkaukseen. Hänen perheensä on siellä hänen tukenaan.