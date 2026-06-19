Kanadan päävalmentaja Jesse Marsch kertoi Qatarin Assim Madibon pyytäneen anteeksi taklaustaan.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Madibo sai punaisen kortin taklattuaan pelin toisella puoliajalla Kanadan Ismael Konea. Kone loukkaantui taklaustilanteessa vakavasti. Sekä Kone että Madibo järkyttyivät nähdessään Konen murtuneen jalan taklauksen jälkeen.