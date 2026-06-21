Pelaako Nico Schlotterbeck enää näissä MM-kisoissa?

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Saksan keskuspuolustaja Nico Schlotterbeck loukkaantui Norsunluurannikkoa vastaan lauantaina pelatussa jalkapallon MM-kilpailujen lohkovaiheen ottelussa.

26-vuotias pelaaja oli kivuissaan ja sai hoitoa kentällä jo ensimmäisen puoliajan aikana, ja hänet vaihdettiin pois ennen toisen jakson alkua.

Ongelma vaikutti nilkkavammalta. Saksan päävalmentaja kertoi jälkeen , että kyse on Schlotterbeckin sivusiteestä.