Ruotsalaisjohtoinen huumeorganisaatio oli aikeista iskeä väkivaltaisesti suomalaismiehen kimppuun Turussa, kun poliisi puuttui tapahtumiin. Iskukaksikko oli jo miehen kotitalon ulko-ovella.

Laajan Alaska-huumeorganisaation tekemisten käsittely alkaa tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. MTV seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Tämä juttu perustuu poliisin ja tullin esitutkintapöytäkirjoihin.

Tapahtumat kärjistyivät viime helmikuun alussa, väkivallankäyttöön valmistautunut ruotsalaiskaksikko oli matkalla kohdehenkilönä olleen 24-vuotiaas turkulaismiehen kotiin. Mies toimi huumeorganisaation alaportaalla myyjänä, eikä kyse ollut miehen omista veloista.

Epäiltyjen puhelimista löytyi suuri määrä kuvia valtavista rahasummista.

Suomalaiset olivat jääneet velkaa ruotsalaisorganisaatiolle ja organisaatio päätti ottaa rahat keneltä tahansa suomalaiselta. Ruotsalaisjohtoinen organisaatio oli kuullut, että muutamilla heidän tietämillään suomalaisilla olisi kryptovaluuttaa tallessa.

Koska joku oli velkaa organisaatiolle lähes 300 000 euroa, velkaa päätettiin periä 24-vuotiaalta. Organisaatiossa uskottiin, että tällä olisi kryptovaluuttaa tallessa lompakossaan ja varat voitaisiin viedä häneltä pakolla.

Suunniteltu isku

Niinpä organisaation puuhamiehet perustivat Signal-viestipalvelussa ryhmän, johon kuului yhdeksän jäsentä.

Ryhmässä porukka suunnitteli, miten kaksi ruotsalaismiestä matkustaisi Turkuun, varaisi sieltä majoituksen ja iskisi 24-vuotiaan kimppuun.

Ryhmässä käytiin läpi erilaisia varusteita, mitä teossa tarvittaisiin. Mukaan pitäisi ottaa käsiase tai siltä näyttävä esine. Lisäksi pitäisi hankkia kryptolompakko, jonne siirtää suomalaismieheltä viedyt varat.

Lisäksi ryhmässä annettiin selkeitä ohjeita, miten 24-vuotias pitäisi sitoa kiinni ja uhata painamalla asetta hänen päätään vasten, sekä vahingoittaa niin, että hän ymmärtää, ettei pääse tilanteesta elävänä, jos ei anna oman kryptolompakkonsa koodia.

Aikansa väkivaltaiskua suunniteltuaan 31- ja 33-vuotiaat ruotsalaismiehet lähetettiin Turkuun. He saapuivat kaupunkiin laivalla, nukkuivat yhden yön voimia keräten ja ryhtyivät seuraavan päivänä hommiin.

Omituista käytöstä

Seuraavana päivänä Turussa ruotsalaiskaksikko hankki iskuunsa tarvittavia välineitä suomalaisilta, joita liiga oli värvännyt niitä hankkimaan Suomen puolelta. Avunantajia oli neljä ja he kytkeytyivät kaikki jollakin tavalla huumeliigaan.

Viranomaiset kuitenkin tiesivät jo liigan huumetouhuista ja operaatio sen jäsenten kiinnisaamiseksi oli käynnissä.

Viime helmikuun alussa poliisipartio ajeli Turun Vaunukadulla, kun erään kerrostalon rapunoven edestä ampaisi karkuun mieskaksikko. Kerrostalo oli sattumoisin sama, jossa asui 24-vuotias turkulaismies, jonka epäiltiin sotkeutuneen huumeliigan touhuihin.

Erään epäillyn puhelimesta löytyi kuva murretusta kokaiiniharkosta.

Ruotsalaismiesten omituinen käytös 24-vuotiaan rapunoven edessä johti siihen, että poliisi päätti etsiä heidät käsiinsä. Poliisipartiot löysivät karkuteille lähteneet 31- ja 33-vuotiaat ruotsalaismiehet.

Kaksikon hallusta poliisi löysi teräaseen, nippusiteitä ja ilmastointiteippiä.

Miesten omituinen käytös jatkui poliisin puhuttelussa, sillä kumpikin heistä kieltäytyi kertomasta sitä, miksi he olivat Suomessa. 31-vuotiaan miehen puhelimesta löytyi 24-vuotiaan valokuva ja hakukonehakuja tämän kotiosoitteella.

Poliisi takavarikoi esitutkinnassa muun muassa kaksi sähköpotkulautaa, keikkavaatteita ja pistoolimallisen kuula-aseen. Näidenkin tarvetta iskun toteutusta suunniteltiin ryhmässä.

1:03 Ruotsalaisjohtoinen huumeliiga lähetti valtavia huumemääriä Suomeen. Katso video.

Seitsemän miljoonan huumeet

Nyt syyttäjä vaatii mieskaksikolle ja heidän suomalaisapureilleen rangaistusta törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Viranomaiset ovat ristineet organisaatiota koskevan tutkinnan Alaskaksi. Syytekohtia laajassa kokonaisuudessa on yhteensä 29, yhtä monta kuin syytettyjä.

Valtaosa rikoksista koskee törkeitä huumausainerikoksia, joiden epäillään tapahtuneen vuosien 2023–2025 aikana.

Ruotsalaisjohtoinen organisaatio jakoi huumeet suomalaisvälittäjille ja nämä palauttivat ansaitut rahat ruotsalaisille.

Ruotsalaisjohtoisen organisaation epäillään tuoneen Suomeen ainakin 36 kiloa kokaiinia, 22 kiloa amfetamiinia, 36 kiloa marihuanaa ja satojatuhansia huumetabletteja. Kaikkiaan liigan maahantuomien huumeiden arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa.

Pääosa syytetyistä on kotoisin Turun seudulta, mutta joukossa on myös pääkaupunkiseudulla asuvia suomalaisia. Lisäksi syytteessä on kourallinen ruotsalaisia, myös organisaation kärkimies.