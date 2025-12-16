Estoniasta tehtyä turvallisuustutkintaa ei avata.

Raportin mukaan uppoaminen ei johtunut yhdestä ainoasta syystä, eikä miehistön toimista. Se oli seurausta puutteellisesta merenkulkualalla vallinneesta käytännöstä.

Viron (OJK), Ruotsin (SHK) ja Suomen (OTKES) turvallisuustutkintaviranomaiset toteavat uudessa Estonian onnettomuutta koskevassa raportissa, että aluksen uppoamista koskevaa turvallisuustutkintaa ei avata uudelleen.

Uuden selvityksen käynnistivät tv-dokumentin sukelluskuvat hylyn vaurioista.

Viranomaiset katsovat, että hylyn oikealla puolella olevat vauriot ovat aiheutuneet kosketuksesta merenpohjan kanssa.

– Oikeanpuoleisen vaurion muoto vastaa hyvin sen vieressä olevan kallioharjanteen muotoja. Hylyn kunto heikkenee ja sen asento muuttuu todennäköisesti edelleen ajan myötä, mikä mahdollistaa uusien repeämien paljastumisen, Otkesin tiedotteessa kerrotaan.

Alustavassa arviointityössä ei ole löydetty viitteitä törmäyksestä eikä myöskään merkkejä räjähdyksestä ennen uppoamista.

Keularampin ja viisirin rakennevauriot taas johtuvat raportin mukaan siitä, että keulavisiiri vaurioitui ja irtosi siihen kohdistuneiden aaltojen aiheuttaman kuormituksen seurauksena. Tämä johti rampin avautumiseen ja veden pääsyyn autokannelle.

Alus ei ollut merikelpoinen

Itse aluksen uppoamisen mallintaminen tukee aiempaa skenaariota: veden nopea pääsy autokannelle johti aluksen nopeaan kallistumiseen. Estonia upposi vallinneissa olosuhteissa keulan rakenteiden pettämisen seurauksena.

Raportissa todetaan, että Estonia ei ollut merikelpoinen.

Selvityksen mukaan aluksessa oli havaitsemattomia rakenteellisia heikkouksia, eikä sen liikennöintiin vaikuttavia rajoitteita ollut kirjattu aluksen todistuksiin.

– Aluksessa oli koko sen käyttöiän ajan piileviä rakenteellisia puutteita, ja se oli rakenteellisesti soveltumaton liikennöimään Tallinna-Tukholma-reitillä. Näitä puutteita ei tiedostettu aluksella eikä maissa, kertoo Jonas Bäckstrand, SHK:n vt johtaja tiedotteessa.

Loppuraportissa korostetaan, että uppoaminen ei johtunut yhdestä ainoasta syystä, eikä miehistön toimista. Se oli seurausta merenkulkualalla vallinneesta käytännöstä, johon liittyi useita puutteita.

Aluksen turvallisuustutkintaa ei avata uudestaan.