Pelastustyöntekijä kertoo kuulleensa raunioista ääniä.
Pelastustyöntekijät jatkavat operaatiota 9-vuotiaan pojan löytämiseksi raunioista Venezuelassa.
Fabio Bastardon uskotaan olleen loukussa yli viikon, eli siitä asti, kun kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan keskiviikkona 24. kesäkuuta.
Häntä etsitään 12-kerroksisen rakennuksen alta Caraballedan rannikkokaupungissa La Guairan osavaltiossa.
Tömistystä kuulunut
Pelastustyöntekijöitä on useasta eri maasta etsimässä poikaa.
Pelastustyöntekijä Jean Sosa kertoi perjantain Reutersille pojan viestineen äänimerkein vielä edellisenä päivänä, mikä antoi pelastusryhmälle syyn jatkaa työtään.
Sosa kuitenkin varoitti olosuhteiden heikentyneen merkittävästi.
– Tilanne on äärimmäisen vaarallinen. Aikaa on kulunut, vettä on satanut ja maa on pettänyt alta. Usko on kuitenkin viimeinen asia, jonka menetämme, Sosa sanoi.
Espanjalainen uutistoimisto EFE kertoo, että pelastusoperaatiossa on mukana yksiköitä useista maista sekä etsijäkoiria. Etsinnöissä käytetään drooneja ja lämpökameroita.
Pojan perhe kertoo EFElle kuulleensa raunioista tömistystä.
Pelastustyöntekijöiden mukaan poika on noin kuuden metrin syvyydessä.