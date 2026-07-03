Australia kampesi tasoihin ja jatkoajalle Egyptin oman maalin myötä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Australia nousi Egyptiä vastaan tasoihin 1–1:een ja vei jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelun Arlingtonissa jatkoajalle.
66. minuutin tasoituksessa aussit saivat apua egyptiläispuolustaja Mohamed Hanylta. Hän puski pallon Australian vapaapotkusta omaan maaliin yrittäessään saada pelivälinettä väljemmille vesille.