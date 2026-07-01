Kanada kilpailee vuoden 2027 Euroviisuissa Bulgariassa.
Kanada osallistuu vuoden 2027 Euroviisuihin, kertovat Euroopan yleisradiounioni EBU ja Kanadan yleisradioyhtiö CBC tiedotteessaan.
Tiedotteen mukaan CBC kertoo myöhemmin tänä vuonna, miten Kanadan viisuedustaja valitaan.
Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Päätöksen myötä Kanadalla on oikeus osallistua Euroviisuihin.
Euroviisut järjestetään ensi vuonna Bulgariassa.
Edelliskerran Euroviisuissa debytoi uusi maa vuonna 2015, kun Australia sai oikeuden osallistua kilpailuun.