Vanhempi konstaapeli teki töitä useamman tunnin päihtyneenä.

Lapinlahdella toimiva vanhempi konstaapeli sai keskiviikkona Pohjois-Savon käräjäoikeudelta tuomion virkavelvollisuuden rikkomista. Asia koski juopottelua työaikana. Se tapahtui helmikuussa perjantain ja lauantain välillä.

Syyttäjä katsoi, ettei asia ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Konstaapeli oli kenttätehtäviä hoitavan poliisipartion jäsenenä ja kantaessaan poliisimiehen varustukseen kuuluvia voimankäyttövälineitä, mukaan lukien virka-asetta, nauttinut työvuoronsa aikana noin puoli pullollista 39-prosenttista Tapio-viinaa.

Vanhempi konstaapeli hoiti virkatehtäviään päihtyneenä usean tunnin ajan ennen kuin hänen työvuoronsa keskeytettiin. Syyttäjän mukaan teko oli omiaan heikentään kansalaisten luottamusta poliisiin.

Vanhempi konstaapeli myönsi syytteet ja muut vaatimukset. Hän kertoi alkaneensa juoda viinaa vasta työvuoronsa alussa.

Vanhempi konstaapeli kertoi myös saaneensa tapahtuman jälkeen apua työterveydestä ja saaneensa terveysongelmansa ratkaistua. Lisäksi hän kertoi häpeävänsä tapausta suuresti ja olevansa erittäin pahoillaan.

Käräjäoikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon vanhemman konstaapelin terveysongelmat. Se katsoi, että 40 päiväsakon rangaistus olisi riittävä seuraamus. Konstaapelin tuloilla maksettavi tuli 1 720 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.