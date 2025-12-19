Liiketoiminta ja kehitys

Käräjäoikeuden mukaan yleisjohtajan antama hyväksyntä OC-sumutteen käytölle osoitti sellaista suhteetonta kiirettä Kaisaniemenkadun ajokaistojen avaamiseksi, ettei sumutteen käyttöä voitu kokonaisuutena arvostellen pitää puolustettavana ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena.

Hovioikeus asettui käräjäoikeuden kanssa samalle kannalle ja katsoi, että tilanne ei vaatinut niin kiireellisiä ratkaisuja, etteikö pippurisumutteen käytön harkinnalle olisi jäänyt aikaa.