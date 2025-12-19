Helsingin hovioikeus katsoo kolmen poliisin syyllistyneen virkarikokseen Elokapina-mielenosoituksessa lokakuussa 2020.
Tuomio koskee mielenosoitusta Helsingin Kaisaniemessä. Poliisit käyttivät tuolloin pippurisumutetta Elokapinan mielenosoittajiin, jotka eivät suostuneet poistumaan ajoradalta Kaisaniemenkadulla poliisin käskyistä huolimatta.
Hovioikeus antoi päätöksensä perjantaina.
Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa seitsemälle poliisille sakkoja pippurisumutteen käyttämisestä mielenosoittajia vastaan. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2023 poliisin yleisjohtajana toimineen poliisin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen. Kuuden muun poliisin syytteet käräjäoikeus hylkäsi.
Lue myös: Poliisit sumuttivat Elokapinan protestoijia pippurisumutteella
Osoitti suhteetonta kiirettä
Hovioikeus piti yleisjohtajan 30 päiväsakon tuomion ennallaan.
Käräjäoikeuden mukaan yleisjohtajan antama hyväksyntä OC-sumutteen käytölle osoitti sellaista suhteetonta kiirettä Kaisaniemenkadun ajokaistojen avaamiseksi, ettei sumutteen käyttöä voitu kokonaisuutena arvostellen pitää puolustettavana ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena.